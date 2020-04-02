

Президент Игорь Додон провел сегодня встречу с руководителями Ассоциаций производителей животноводческой и растениеводческой продукции Республики Молдова.



Глава государства вместе с Министром экономики и инфраструктуры Серджиу Райляном и Министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ионом Пержу обсудил ряд актуальных проблем, связанных с обеспечением страны продовольствием.



Игорь Додон подчеркнул, что это неотъемлемая часть системы национальной безопасности, тем более в условиях пандемического кризиса, поэтому высшее руководство страны уделяет этой теме первостепенное внимание.



«В ходе беседы констатировали, ситуация вокруг снабжения населения продуктами питания стабильна. Ранее представители крупнейших торговых сетей Молдовы на аналогичной рабочей встрече дали мне заверения в том, что необоснованного спекулятивного завышения цен они не допустят.



Вместе с тем, сегодня говорили о важности обеспечения бесперебойного производственного процесса и продолжения экспорта и импорта необходимых товаров. В этом контексте изучили возникающие препятствия и рассмотрели возможности их устранения, включая нужные для этого переговоры с внешними партнерами», - отметил Додон.



Было также отмечено, что текущий сельскохозяйственный год складывается непросто из-за засушливой осени 2019 года, прошедшей бесснежной зимы и ожидаемой далее засухи.



«При этом я заверил сельскохозяйственных производителей в том, что цены на энергоносители будут в скором времени снижены, поэтому данный фактор не окажет негативного воздействия на ценообразование и производственный процесс.



На заседании были также озвучены предложения по максимальному стимулированию онлайн-торговли, в том числе для аграрной продукции, что поможет не только поддержать отечественного производителя, но и повысить уровень технологического развития национальной экономики», - заявил Игорь Додон.



