Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Распределительный центр на Moldexpo готов к приему пациентов (ВИДЕО)
 

Фракция ПСРМ поддержала пакет законов правительства Кику


Парламентская фракция Партии социалистов Республики Молдова выразила полную поддержку пакету законов правительства Кику о взятии на себя ответственности за население и бизнес. Эти меры, предпринятые в период чрезвычайного положения, в котором находится Молдова, предназначены для оказания помощи гражданам нашей страны – как сотрудникам и лицам, которые остаются без работы, так и малому и среднему бизнесу.

На фоне мирового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, в том числе и экономического кризиса в нашей стране из-за распространения COVID-19, правительство приняло решение о полном субвенционировании из публичного бюджета суммы налогов на зарплату в случае сотрудников, деятельность которых была приостановлена в результате решений, принятых в период чрезвычайного положения.

Для сотрудников компаний, пострадавших косвенно, будут покрыты 60% от суммы налогов на зарплату. Также, согласно пакету законов, предложенных правительством, на период действия чрезвычайного положения смогут воспользоваться пособием по безработице в размере 2775 леев все те, кто обратится в Национальное агентство по занятости населения.

Для поддержки бизнеса было принято решение снизить ставку НДС для предприятий, которые работают в сфере HoReCa с 20% до 15%. Были объединены ряд сборов, чтобы упростить их администрирование экономическими агентами. Эти меры требуют немедленной реализации, потому что граждане ожидают помощи сейчас, а не через месяц-два. В исключительных случаях необходимы и исключительные меры, в том числе и для поддержки населения и бизнеса.

В этих условиях фракция ПСРМ воспользовалась своим правом не участвовать в сегодняшнем заседании Парламента как политическим способом поддержки мер, предпринятых правительством Кику. Мы, рядом с гражданами, поддерживаем правительство страны.

В то же время парламентская фракция ПСРМ подтверждает поддержку всех действий правительства Кику в период пандемии. Хотя коронавирус представляет огромную опасность для всего мира, темпы роста новых случаев COVID-19 в Молдове медленнее, чем в других европейских странах.

Это демонстрирует, что наши власти предприняли корректные меры по ограничению распространения вируса. Верные действия правительства страны оценены как Всемирной организацией здравоохранения, так и независимыми экспертами.


Опубликовано: 15:39 02/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Правительство разработало меры по поддержке населения и бизнеса
  • Президент назвал меры поддержки бизнеса в условиях ЧП
  • В поддержку населения и бизнеса
  • Президент Игорь Додон объявил о мерах поддержки бизнеса
  • Меры поддержки населения в период ЧП







    • Все новости

    Президент Игорь Додон: Расходы на одного пациента с коронавирусом могут достигать 80 тысяч леев
    Цепная авария в центре Кишинева (ВИДЕО 18+)
    Распределительный центр на Moldexpo готов к приему пациентов (ВИДЕО)
    Еще один случай смерти от коронавируса
    COVID-19: В Молдове 82 новых случая заражения
    The Hill: В Бергамо смертность от COVID-19 может быть вдвое больше официальных цифр
    В Кентукки зараженным COVID-19 на ноги надевают GPS-браслеты
    AFP: На Филиппинах по нарушителям карантина разрешено стрелять
    Глава государства: Ситуация со снабжением населения продуктами питания стабильна (ВИДЕО)
    Фракция ПСРМ поддержала пакет законов правительства Кику
    В общежитии Технического университета Молдовы снят карантин
    Примария Кишинева обеспечила транспортом медиков, борющихся с пандемией
    COVID-19: Международная хроника
    ВОЗ: Молдова предприняла своевременные меры по борьбе с пандемией COVID-19
    Сегодня состоится чрезвычайное заседание парламента
    Ион Кику призывает партию Майи Санду оплатить медполис для диаспоры
    ВОЗ в Молдове: у 80% зараженных коронавирусом заболевание проходит в легкой форме
    Минздрав: 65 пациентов находятся в тяжелом состоянии
    Ион Кику: Пик эпидемии коронавируса в Молдове ожидается в середине апреля
    Примария Ясс передала Кишиневу 200 тысяч румынских леев на борьбу с COVID-19
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     