Парламентская фракция Партии социалистов Республики Молдова выразила полную поддержку пакету законов правительства Кику о взятии на себя ответственности за население и бизнес. Эти меры, предпринятые в период чрезвычайного положения, в котором находится Молдова, предназначены для оказания помощи гражданам нашей страны – как сотрудникам и лицам, которые остаются без работы, так и малому и среднему бизнесу.



На фоне мирового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, в том числе и экономического кризиса в нашей стране из-за распространения COVID-19, правительство приняло решение о полном субвенционировании из публичного бюджета суммы налогов на зарплату в случае сотрудников, деятельность которых была приостановлена в результате решений, принятых в период чрезвычайного положения.



Для сотрудников компаний, пострадавших косвенно, будут покрыты 60% от суммы налогов на зарплату. Также, согласно пакету законов, предложенных правительством, на период действия чрезвычайного положения смогут воспользоваться пособием по безработице в размере 2775 леев все те, кто обратится в Национальное агентство по занятости населения.



Для поддержки бизнеса было принято решение снизить ставку НДС для предприятий, которые работают в сфере HoReCa с 20% до 15%. Были объединены ряд сборов, чтобы упростить их администрирование экономическими агентами. Эти меры требуют немедленной реализации, потому что граждане ожидают помощи сейчас, а не через месяц-два. В исключительных случаях необходимы и исключительные меры, в том числе и для поддержки населения и бизнеса.



В этих условиях фракция ПСРМ воспользовалась своим правом не участвовать в сегодняшнем заседании Парламента как политическим способом поддержки мер, предпринятых правительством Кику. Мы, рядом с гражданами, поддерживаем правительство страны.



В то же время парламентская фракция ПСРМ подтверждает поддержку всех действий правительства Кику в период пандемии. Хотя коронавирус представляет огромную опасность для всего мира, темпы роста новых случаев COVID-19 в Молдове медленнее, чем в других европейских странах.



Это демонстрирует, что наши власти предприняли корректные меры по ограничению распространения вируса. Верные действия правительства страны оценены как Всемирной организацией здравоохранения, так и независимыми экспертами.