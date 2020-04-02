В общежитии Технического университета Молдовы закончился срок карантина, новых заболевших зарегистрировано не было. Эту информацию подтвердил ректор ВУЗа Виорел Бостан.



По его словам, сегодня закончился 14-дневный срок с того момента, как у одной из студенток университета был выявлен коронавирус. Карантин был снят с разрешения специалистов Национального агентства общественного здоровья, передаёт publika.md.



Однако все 70 человек, находящихся в общежитии и продолжают соблюдать строгие меры. Так, студентам разрешено выходить только по объективным причинам: на работу или за продуктами в магазин, но в последнем случае человек может отсутствовать не больше 2 часов.



Напомним, что в общежитии ВУЗа был введён карантин после того, как одна из студенток заразилась коронавирусом. После этого инфицирование подозревали еще у более двух десятков студентов, но ни у одного из них не был обнаружен COVID-19.