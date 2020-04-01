

С сегодняшнего дня российский газ импортируется в нашу страну на 15$ дешевле. Это предусмотрено действующим контрактом между АО «Moldovagaz» и ПАО «Газпром». Об этом накануне в эфире частного телеканала заявил Президент Республики Молдова Игорь Додон, подчеркнув, что руководство страны намерено добиться ещё большего снижения цены, чтобы это почувствовало и население.



Ежегодно Молдова потребляет около 3 млрд. кубометров природного газа. Голубое топливо поставляется исключительно ПАО «Газпром». Контракт с энергетическим гигантом был подписан ещё в 2007 году, когда правительство возглавляла Зинаида Гречаный. Механизм формирования цены, включенный в это соглашение, позволяет снизить с 1 апреля стоимость импорта природного газа на 10-15$.



ИГОРЬ ДОДОН:

«Я буду требовать от НАРЭ пересмотра цены, но они являются независимыми, это тоже нужно учитывать. Я бы хотел, чтобы конечная цена для потребителя была уменьшена, тем более в этой кризисной ситуации. Имеющаяся формула подразумевает снижение цены, начиная с 1 апреля, мы хотим, чтобы это снижение было ощутимее».



Игорь Додон пояснил, что снижение закупочной цены на газ будет в любом случае.



ИГОРЬ ДОДОН:

«Действующая формула предусматривает снижение цены на 10-15$, начиная с 1 апреля, но мы хотим, чтобы цена упала ещё больше, потому что везде падают цены и есть куда. Мы хотели бы, чтобы цена на газ снизилась на 15-20%. Посмотрим, как получится. Мы хотим, чтобы тариф снизился и для конечного потребителя».



С 1 апреля изменится и закупочная цена электроэнергии. Руководство страны намерено добиться снижения тарифов для конечных потребителей. Глава государства пояснил, что с сегодняшнего дня Молдова будет закупать электроэнергию только на Кучурганской ГРЭС по цене 49,5 долларов за 1 мВт/час, что на 9% ниже, чем до сих пор. Уточним, что до 1 апреля Молдова закупала 85% электроэнергии на Кучурганской ГРЭС по 52 доллара за мВт/час и 15% у Украины по 64 доллара. Согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям теперь электроэнергия будет приобретаться исключительно у Кучурганской ГРЭС. «Посмотрим, есть ли основания для снижения цены для конечного потребителя, но я буду это требовать», - подытожил глава государства.