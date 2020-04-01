

Министерство образования, культуры и исследований находится на постоянной связи с преподавателями, учащимися и их родителями, которые во время карантина продолжают учиться. Об этом во время брифинга сообщил министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров.



ИГОРЬ ШАРОВ:

«Мы не оказываем давление на учителей. Учителя нуждаются в спокойствии и в достаточном времени, чтобы заниматься своей профессиональной деятельностью. Дневная учебная программа теперь совершенна другая. Поэтому, чтобы избежать переутомления и профессионального выгорания учителей, мы должны войти в их положение». В тоже время министр образования объявил, что в скором времени будут рассмотрены несколько сценариев сдачи экзаменов, и министерство одобрит тот, который больше всего будет соответствовать интересам учеников. Кроме того, школьники получат психолого-педагогическую помощь.



ИГОРЬ ШАРОВ: «Мы обеспечим организацию психологической помощи студентам, учителям и родителям на национальном уровне». Дистанционное обучение, к которому в сложившейся ситуации пришлось прибегнуть министерству, должно вселить в учащихся уверенность в том, что они не теряют время зря и с успехом сдадут экзамены. «Мы все преодолеем, если проявим ответственность», - отметил министр.