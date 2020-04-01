

Правоохранительные органы составили около 200 протоколов в отношении граждан, которые не выполняли требования и не соблюдали ограничения, установленные Комиссией по чрезвычайным ситуациям с целью предотвращения распространения и борьбы с COVID-19. Об этом заявил министр внутренних дел Павел Войку, уточнив, что самыми частыми нарушениями стал самовольный выход из обязательного карантина.



ПАВЕЛ ВОЙКУ – ГЛАВА МВД

«Полицейскими было составлено 192 протокола о нарушениях, 119 из которых были выписаны людям, которые не выполнили требования и вышли на улицы, несмотря на то, что они были обязаны соблюдать режим самоизоляции; 38 протоколов касались экономических агентов – руководителей спортивных залов, бассейнов, кафе и ресторанов, которые проигнорировали указания властей и продолжили экономическую деятельность, еще 24 протокола были составлены в отношении водителей общественного транспорта, которые перевозили большее количество пассажиров, чем было сидений в транспортном средстве».

