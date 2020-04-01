

Молдаване из диаспоры обязаны покупать страховой полис по возвращении в страну. Такое решение принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям. Таким образом, начиная с 1 апреля 2020 года, в период чрезвычайного положения граждане Молдовы и иностранцы с видом на жительство на территории нашей страны, которые намерены пересечь государственную границу на въезде в Молдову и не имеют статуса застрахованного лица в Системе обязательного медицинского страхования должны оплатить взнос за обязательное медицинское страхование в фиксированном размере. Вот, что думают об этом граждане страны.



Большинство опрошенных утверждают: те, кто возвращается в страну, должны приобрести медицинский полис, поскольку вся мировая система здравоохранения в нынешней ситуации находится в очень сложном положении, а для того, чтобы справиться с этим кризисом необходимо поддержать систему здравоохранения, купив, в том числе и медицинский полис.



«Если мы вносим свой вклад в оплату медицинских услуг, предоставляемых нам государством, они также должны это делать».



«Я считаю, что страховой полис должен быть приобретен, если они хотят воспользоваться услугами врачей».



«Я думаю, что да, так как это глобальная проблема. Каждый должен думать не только о себе, но и о рядом живущих».



«Я думаю, что да. На самом деле, сумма не такая уж большая. Они там работают и живут. Сколько стоит полис? 200 евро, а было 100. Я думаю, что для них это не проблематично».



«Обязательно должны купить полис, мы должны, а они почему не должны?»



«Я думаю, что должны, потому что если у нас нет, мы покупаем их».



«Я думаю, что это правильно, он должен купить полис, потому что, если я покупаю полис, почему он не должен его покупать?»



«Конечно, должны, потому что сейчас такая обстановка, что любой может заболеть».



«На самом деле, я думаю, это не повредит им иметь полис».



«В конце концов, полис должен быть у каждого, и у них он должен быть. И платить они должны за него, так же как и мы, с зарплат, и налогов. Полис должен быть индивидуальным».



«Я думаю, что если человек все-таки, обратится к системе здравоохранения Молдовы, он должен иметь полис. Мы все платим за него, и я не могу сказать, что из-за наличия полиса, я в чем-то выигрываю в течение года, но сейчас время, когда он всем нужен. Не дай Бог чтобы он, конечно, им понадобился! Лучше заплатить, и не использовать! Я считаю, что они должны купить полис, так как на них тоже расходуются средства».



«Не платить за полис совсем – это ненормально».



«Все равны, и если мы платим налоги, граждане, которые приезжают в страну, должны быть с нами в равных условиях».