

Руководство страны утвердило и озвучило механизм возвращения наших сограждан, находящихся за рубежом. Министр иностранных дел и европейской интеграции Олег Цуля заявил, что возвращение граждан Молдовы из зон, пораженных коронавирусом, будет происходить со строгим соблюдением механизма, установленного Комиссией по чрезвычайным ситуациям, который исключает любые спекуляции и позволяет избежать хаоса в процессе организации авиаперелетов.



Министр иностранных дел сообщил, что от наших сограждан потребуют в обязательном порядке представить точные данные – фамилию, имя, контактные данные, адрес электронной почты и точные адреса проживания в стране пребывания и в Молдове.



ОЛЕГ ЦУЛЯ:

«Мы хотим удостовериться, что будущие списки пассажиров будут составлены транспарентно, чтобы избежать любого рода спекуляций и возможностей для отдельных политиков, которые вмешались на прошлой недели, создавать хаос».



Глава внешнеполитического ведомства также сообщил, что списки будут составляться организованно, для того, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения страны в условиях роста числа зараженных коронавирусом.



ОЛЕГ ЦУЛЯ:

«Мы хотим, чтобы граждане Молдовы возвращались домой в безопасных условиях и в большом количестве, но это нужно организовывать на законных основаниях и постепенно, чтобы не перегрузить медицинскую систему Молдовы».



Внешнеполитическое ведомство будет составлять списки граждан, которые намереваются вернуться в страну. Приоритет будет отдаваться детям, студентам, а также тем, кто находится на лечении и попавшим в затруднительное положение. Потом, в соответствии с разработанным и утвержденным механизмом, списки передадут в Орган гражданской авиации, который утвердит недельный график авиасообщения. МИДЕИ, на условиях полной прозрачности, отберет операторов, которые будут осуществлять полеты, а граждан проинформируют о деталях перелета. Стоит отметить, что за последние две недели, чартерными рейсами в Молдову вернулись более 4 тыс. наших сограждан.

