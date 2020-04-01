

Под свою ответственность. Правительство одобрило ряд законопроектов, позволяющих оказать поддержку гражданам и бизнесу в кризисный период, связанный с пандемией COVID-19. В кабмине считают, что принятие соответствующих проектов не терпит отлагательств, а потому не будет вынесено на голосование в парламент. Эти законопроекты преследуют цель снизить негативное влияние пандемии на экономику и обеспечить стабильность бюджета



Согласно утвержденным правительством законопроектам, пособие по безработице будет увеличено. Его минимальный размер составит 2775 леев. Оно будет выдаваться, в том числе, лицам, вставшим на учет, но не соответствующим критериям предоставления данного пособия. Закон позволяет усилить меры и по поддержке социально уязвимых семей. На период чрезвычайного положения их минимальный гарантированный доход увеличивается с 1107 леев до 1300 леев. Также, увеличивается минимальный гарантированный ежемесячный доход на каждого ребенка с 553 леев до 975 леев. Государство будет субсидировать и расходы экономических агентов, связанных с выплатой зарплат во время технической безработицы в размере от 60% до 100% за счет ранее уплаченных налогов. Патентообладатели, которые прекратили свою деятельность во время чрезвычайного положения, будут освобождены от уплаты стоимости патента. Им, а также индивидуальным предпринимателям будут возмещены выплаты в социальный фонд. Закон, также, предусматривает снижение ставки НДС для сектора HORECA с 20 до 15%. Согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, переносится срок оплаты местных сборов для экономических агентов до 25 июля. Правительство, также, существенно изменило условия программы «Prima Casă», сделав её доступнее. Отныне, первоначальный взнос составляет 5% от стоимости приобретаемой недвижимости, а не 10% как было ранее. Участниками программы могут стать граждане в возрасте до 50 лет, а не до 45, как было ранее. Все инициативы были одобрены президентом Игорем Додоном.