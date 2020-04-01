

Президент Игорь Додон принял участие в заседании Кризисного центра муниципия Кишинев. В ходе встречи обсуждалась ситуация в столице, планы, связанные с борьбой и предотвращением инфицирования COVID-19, а также вопросы взаимодействия местных властей с государственными органами. После этого, глава государства лично проинспектировал подготовку к открытию нового распределительного центра, который будет размещен на территории выставочного центра «Молдэкспо».



Президент отметил, что до конца недели будут подготовлены 300-400 мест для того, чтобы в павильонах «Молдэкспо» можно было осуществлять проверку всех случаев с подозрением на коронавирус.



ИГОРЬ ДОДОН:

«Будет организована вся необходимая логистика для того, чтобы всех, у кого подозревают наличие коронавируса, доставлялись в этот распределительный центр. Это необходимо для того, чтобы не перегружать остальные больницы Кишинева. Здесь пациентам будут проводить тесты, после чего, в случае подтверждения инфицирования, больные будут перенаправляться в соответствующие медучреждения. Те, у кого не будет обнаружен вирус, отправятся домой».



Глава распределительного центра рассказал, как будет работать новая структура. По словам Иона Круду, прямо у входа будет начальная зона распределения, где будут останавливаться машины скорой помощи, и, в зависимости от состояния доставленного пациента, люди будут направляться уже в соответствующее отделение. Чиновник уточнил, что пропускная возможность начальной распределительной зоны будет составлять порядка 60 машин в час.



ИОН КРУДУ:

«В зависимости от тяжести состояния пациента, к его карточке будет прикреплен красный, желтый или зеленый стикер, и он будет направлен в соответствующую зону. Там, где мы сейчас стоим, будет красная и желтая зоны. Здесь будут размещаться тяжелые и очень тяжелые больные, в случае, если они появятся. В это же время, других пациентов будут проверять на наличие коронавируса».



Глава государства, сообщил, что утром провел ряд встреч, которые напрямую связаны с пандемией короновируса нового типа, уточнив, что отдельно общался и с генпримаром Кишинева Ионом Чебаном, выразив при этом столичному градоначальнику благодарность за хорошее качество городского управления. Президент отметил, что в городе регулярно проводится дезинфекция, общественный транспорт работает по ранее установленному графику, чтобы обеспечивать нормальную функциональность столицы. Ион Чебан поблагодарил президента за высокую оценку и заверил, что столичные власти продолжат делать все необходимое, в том числе, оказывать любую посильную помощь новому центру распределения.



ИОН ЧЕБАН:

«Мы готовы участвовать и помогать этим проектам всем необходимым».



Также, Игорь Додон обратил внимание на то, что в дальнейшем число инфицированных может вырасти, и местные власти должны быть готовыми к следующему, гораздо более сложному этапу. Так, по словам президента, руководство страны анализирует возможность создания дополнительных карантинных центров, а также открытия региональных лабораторий в Бельцах, Кагуле, Комрате, Единцах и приднестровском регионе. Говоря о распределительном центре, глава государства подчеркнул, что, в случае необходимости, количество мест может быть значительно увеличено.



ИГОРЬ ДОДОН:

«Если появится необходимость в дополнительных местах, я поговорил с руководством Минобороны, и наши коллеги готовы установить здесь, на территории «Молдэкспо», и палатки, устроив полевой госпиталь. Это будет одна защищенная зона, потому что, если мы решили открыть центр размещения здесь, то необходимо, чтобы он был только здесь, расширяя свои возможности. Он будет отвечать и за муниципий Кишинев, и, возможно, за всю центральную зону страны».



Напомним, открытие распределительного центра на территории «Молдэкспо» изначально планировалось для проверки на наличие коронавируса нового типа жителей муниципия, чтобы не загружать другие медучреждения. В столичном регионе живет почти миллион человек или одна треть населения Молдовы.