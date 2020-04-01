

Учитывая возрастающее количество людей, зараженных коронавирусом нового типа, глава кабинета министров еще раз обратился ко всем верующим и священнослужителям, призвав их оставаться дома. Премьер, в частности, отметил, что по данным МВД, некоторые священнослужители, несмотря на запреты властей, продолжают проводить службы на которые приходит большое количество людей. В результате чего, все большее и большее количество людей подвергает свое здоровье опасности.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«К сожалению, у нас уже большое количество церковных служителей, заразившихся коронавирусом нового типа. Есть случай заражения преота из Кишинева, у которого много детей, большинство из которых тоже заразились. Поэтому, я еще раз прошу всех вас молиться Богу дома, в изоляции, для того, чтобы не подвергать риску здоровье близких и окружающих».