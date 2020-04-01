

Неутешительный итог 1 апреля: в Молдове подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, и одна смерть от последствий заражения COVID – 19. Такие данные по итогам заседания Единого центра по чрезвычайным ситуациям, представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, уточнив, что большинство новых случаев заражения – местные.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ:

«Сегодня было обработано 329 тестов, 70 из которых оказались позитивными. 2 из этих 70 новых случаев – «завезенные» из Великобритании и России, остальные 68 – местные. Есть сегодня и один случай смерти от коронавируса в приднестровском регионе».



В то же время, глава Минздрава поспешила успокоить население, заявив, что тестов в стране хватает. Кроме того, как отметила Думбрэвяну, частные лаборатории изменили свои методы проведения исследований на коронавирус, привели их в соответствие с требованиями Всемирной организации здравоохранения, и теперь их результаты достоверны.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ:

«Вчера я уже сообщала о том, что из средств Глобального фонда, были закуплены для Молдовы, и уже получены 8 тысяч тестов. Завтра мы получим еще партию тестов от экономического агента. У нас уже скоординировано с НАОЗ, на среднесрочную перспективу, закупка из бюджетных средств еще 100 тысяч тестов. И это при том, что на этот момент у нас есть достаточное количество тестов».



Таким образом, по данным на 1 апреля, в Молдове насчитывается 423 инфицированных COVID-19, из которых - 5 человек умерли и 22 после выздоровления выписаны из больницы.