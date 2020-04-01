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Еще одна смерть от коронавируса


Зарегистрирован еще один случая смерти о коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. Речь идет о жителе приднестровского региона. Подробности пока не сообщаются.

Всего в Республике Молдова опасная инфекция COVID-19 унесла жизни 5 человек. Отметим, 22 пациента полностью излечились.


Опубликовано: 18:13 01/04/2020

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