Зарегистрирован еще один случая смерти о коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. Речь идет о жителе приднестровского региона. Подробности пока не сообщаются.



Всего в Республике Молдова опасная инфекция COVID-19 унесла жизни 5 человек. Отметим, 22 пациента полностью излечились.