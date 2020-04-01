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Минздрав: 70 новых случаев заражения COVID-19


Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщило о 70 новых случаях заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, в Молдове насчитывается 423 инфицированных COVID-19.

Всего за последние сутки было проведено 329 экспресс-тестов на выявление опасной инфекции.


Опубликовано: 18:10 01/04/2020

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