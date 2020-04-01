Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщило о 70 новых случаях заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, в Молдове насчитывается 423 инфицированных COVID-19.



Всего за последние сутки было проведено 329 экспресс-тестов на выявление опасной инфекции.