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Ион Чебан: На кладбище Святого Лазаря не готовят заранее могилы для жертв коронавируса


Генпримар Кишинева Ион Чебан решил высказаться в связи с распространившейся информацией о том, что на кладбище Св. Лазаря якобы заранее готовятся могилы для будущих жертв коронавируса COVID-19.

Столичный градоначальник заявил, что эта информация является абсолютно искаженной.

"Согласно предоставленным мне сведениям, эти вырытые ямы находятся в новом секторе кладбища, и такие работы по подготовке или рытью ям администрация кладбища выполняет в обычном рабочем режиме. Если бы в стране не было такой ситуации, как сейчас, то никто бы об этом не знал и никого бы этот вопрос не интересовал", — отметил он.

Таким образом, по словам генпримара, информация, что эти места для захоронения приготовлены для целей, о которых заявили в публичном пространстве, не соответствует действительности.


Опубликовано: 17:01 01/04/2020

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