Генпримар Кишинева Ион Чебан решил высказаться в связи с распространившейся информацией о том, что на кладбище Св. Лазаря якобы заранее готовятся могилы для будущих жертв коронавируса COVID-19.



Столичный градоначальник заявил, что эта информация является абсолютно искаженной.



"Согласно предоставленным мне сведениям, эти вырытые ямы находятся в новом секторе кладбища, и такие работы по подготовке или рытью ям администрация кладбища выполняет в обычном рабочем режиме. Если бы в стране не было такой ситуации, как сейчас, то никто бы об этом не знал и никого бы этот вопрос не интересовал", — отметил он.



Таким образом, по словам генпримара, информация, что эти места для захоронения приготовлены для целей, о которых заявили в публичном пространстве, не соответствует действительности.