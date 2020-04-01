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С 1 апреля 2020 года пенсии индексируются на 4,83%
 

НКСС перечислила деньги для выплаты пенсий и пособий


Национальная касса социального страхования перечислила филиалам предприятия «Почта Молдовы» и коммерческим банкам средства для выплаты пенсий и пособий.

Как отмечается в пресс-релизе НКСС, согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, «Почта Молдовы» обеспечит, начиная с 1 апреля 2020 года, доставку на дом, в сопровождении сотрудника структур Министерства внутренних дел, социальных выплат для получателей пенсий по возрасту и других категорий граждан.

Кроме того, выдача социальных выплат получателям будет осуществляться в почтовых отделениях, независимо от места жительства или прописки, с обеспечением ускоренного режима прохождения и с соблюдением социальной дистанции.

Данная мера принята с целью поддержки и для сохранения здоровья пенсионеров – наиболее уязвимой категории с точки зрения заражения новым вирусом.

Общая сумма переведенных средств составляет 845707,04 тысячи леев для бенефициаров пенсий и социальных пособий, получающих деньги через «Почту Молдовы». Вместе с тем, НКСС напоминает, что все пенсии были проиндексированы на 4,83%.

Сегодня же был осуществлён и перевод на счета «Почты Молдовы» и банковских учреждений финансовой поддержки на сумму 50263,65 тысячи леев для получателей пенсий, размер которых, согласно закону, меньше размера минимальной пенсии для соответствующей категории получателей. Разница между этими суммами покрывается за счёт средств государственного бюджета.

Кроме того, на счета Почты Молдовы и банковских учреждений была перечислена единовременная поддержка в размере 2709,7 тысячи леев, предназначенная для получателей всех видов пенсий и государственных социальных пособий, назначенных до 1 января 2020 года, ежемесячный размер которых не превышает 2 000 леев.


Опубликовано: 16:15 01/04/2020

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