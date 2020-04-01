Правительство разработало меры по поддержке населения и бизнеса
Правительство Республики Молдова разработало ряд мер по поддержке населения и деловой среды. Министр финансов Сергей Пушкуцэ заявил, что их принятие не терпит отлагательств, а главной целью является снижение негативного влияния пандемии на национальную экономику и стабильность бюджета. Закон предусматривает социальную поддержку граждан, владельцев патентов и предпринимателей.
Так, пособие по безработице будет увеличено до минимального размера в 2775 леев. Оно будет выдаваться лицам, ставшим на учет, но не соответствующим критериям предоставления данного пособия. Закон позволяет усилить меры по поддержке социально уязвимых семей. Минимальный гарантированный доход увеличивается с 1107 леев до 1300 леев на период чрезвычайного положения.
Также увеличивается минимальный гарантированный ежемесячный доход на каждого ребенка с 553 леев до 975 леев. Государство будет субсидировать расходы, связанные с выплатой зарплаты или пособий во время технической безработицы в размере от 60% до 100% за счет ранее уплаченных налогов и взносов в соцфонд. Патентообладетели, которые прекратили свою деятельность во время чрезвычайного положения, будут освобождены от уплаты патента. Им, а также индивидуальным предпринимателям будут возмещены выплаты в соцфонд в фиксированном размере.
Закон также предусматривает снижение ставки НДС для HORECA с 20 до 15%. До 25 июля переносится срок оплаты местных сборов для экономических агентов согласно решениям Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Все инициативы были одобрены президентом Игорем Додоном.
Так, пособие по безработице будет увеличено до минимального размера в 2775 леев. Оно будет выдаваться лицам, ставшим на учет, но не соответствующим критериям предоставления данного пособия. Закон позволяет усилить меры по поддержке социально уязвимых семей. Минимальный гарантированный доход увеличивается с 1107 леев до 1300 леев на период чрезвычайного положения.
Также увеличивается минимальный гарантированный ежемесячный доход на каждого ребенка с 553 леев до 975 леев. Государство будет субсидировать расходы, связанные с выплатой зарплаты или пособий во время технической безработицы в размере от 60% до 100% за счет ранее уплаченных налогов и взносов в соцфонд. Патентообладетели, которые прекратили свою деятельность во время чрезвычайного положения, будут освобождены от уплаты патента. Им, а также индивидуальным предпринимателям будут возмещены выплаты в соцфонд в фиксированном размере.
Закон также предусматривает снижение ставки НДС для HORECA с 20 до 15%. До 25 июля переносится срок оплаты местных сборов для экономических агентов согласно решениям Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Все инициативы были одобрены президентом Игорем Додоном.
Опубликовано: 15:53 01/04/2020
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