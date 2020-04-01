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Правительство разработало меры по поддержке населения и бизнеса


Правительство Республики Молдова разработало ряд мер по поддержке населения и деловой среды. Министр финансов Сергей Пушкуцэ заявил, что их принятие не терпит отлагательств, а главной целью является снижение негативного влияния пандемии на национальную экономику и стабильность бюджета. Закон предусматривает социальную поддержку граждан, владельцев патентов и предпринимателей.

Так, пособие по безработице будет увеличено до минимального размера в 2775 леев. Оно будет выдаваться лицам, ставшим на учет, но не соответствующим критериям предоставления данного пособия. Закон позволяет усилить меры по поддержке социально уязвимых семей. Минимальный гарантированный доход увеличивается с 1107 леев до 1300 леев на период чрезвычайного положения.

Также увеличивается минимальный гарантированный ежемесячный доход на каждого ребенка с 553 леев до 975 леев. Государство будет субсидировать расходы, связанные с выплатой зарплаты или пособий во время технической безработицы в размере от 60% до 100% за счет ранее уплаченных налогов и взносов в соцфонд. Патентообладетели, которые прекратили свою деятельность во время чрезвычайного положения, будут освобождены от уплаты патента. Им, а также индивидуальным предпринимателям будут возмещены выплаты в соцфонд в фиксированном размере.

Закон также предусматривает снижение ставки НДС для HORECA с 20 до 15%. До 25 июля переносится срок оплаты местных сборов для экономических агентов согласно решениям Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Все инициативы были одобрены президентом Игорем Додоном.


Опубликовано: 15:53 01/04/2020

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