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С 1 апреля 2020 года пенсии индексируются на 4,83%
 

Заявления для прессы по итогам заседания Единого центра командования при ГИЧС



Опубликовано: 15:38 01/04/2020




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