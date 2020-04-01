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Президент Игорь Додон обсудил со столичными властями меры по борьбе с COVID-19 (ВИДЕО)


Глава государства Игорь Додон провел сегодня в примарии Кишинева заседание Кризисного центра муниципального уровня, где приняли участие представители исполнительной власти, главы муниципальных предприятий, а также вице-мэры.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в городе, а также планы, связанные с борьбой и предотвращением инфицирования вирусом нового типа COVID-19, а также вопросы взаимодействия с государственными органами.

Президент высоко оценил тот факт, что городские управления работают, город чистый, регулярно проводится дезинфекция, общественный транспорт работает по ранее установленному графику, чтобы обеспечивать нормальную функциональность столицы.

Игорь Додон приветствовал тот факт, что большинство кишиневцев осознают риск и опасность, связанную с распространением коронавируса, и ведут себя ответственно.

«Я обратил внимание на то, что в дальнейшем число инфицированных может возрасти, так что мы должны быть подготовленными к следующему, гораздо более сложному этапу, с которым нам придется столкнуться. В настоящее время мы анализируем возможность создания дополнительных карантинных центров, открытия региональных лабораторий в Бельцах, Кагуле, Комрате, Единцах и приднестровском регионе, а также новых койкомест в больницах.

Выразил убежденность в том, что только совместными решительными мерами мы сможем преодолеть эти вызовы. Особенно надо учитывать, что Кишинев – населенный пункт с самым высоким уровнем риска инфицирования коронавирусом, принимая во внимание концентрацию населения. В столичном регионе живет почти миллион человек, или одна треть населения Молдовы. Здесь самый большой поток граждан, здесь же перевозят и лечат значительную часть инфицированных пациентов в стране», - отметил Игорь Додон.



Опубликовано: 14:18 01/04/2020

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