Жестокое убийство в Каушанах
В селе Заим Каушанского района обнаружен труп 76-летней женщины со следами насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов установили, что женщина была зарублена топором.
Труп обнаружил сосед жертвы. Он же и обратился в правоохранительные органы.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии и возможных виновных в жестоком преступлении.
Труп обнаружил сосед жертвы. Он же и обратился в правоохранительные органы.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии и возможных виновных в жестоком преступлении.
Опубликовано: 13:30 01/04/2020
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