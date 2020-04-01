В селе Заим Каушанского района обнаружен труп 76-летней женщины со следами насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов установили, что женщина была зарублена топором.



Труп обнаружил сосед жертвы. Он же и обратился в правоохранительные органы.



По факту убийства возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии и возможных виновных в жестоком преступлении.



