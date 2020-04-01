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Власти разработали механизм возвращения граждан Молдовы


Власти разработали механизм возвращения граждан Молдовы из зон, пораженных коронавирусом. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Олег Цуля по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Глава МИДЕИ отметил, что разработанная стратегия исключает какие-либо спекуляции и позволяет избежать хаоса в процессе организации авиаперелетов.

«Мы хотим удостовериться, что списки пассажиров будут составлены транспарентно, без спекуляций и возможностей для отдельных политиков, которые вмешивались в этот процесс и создавали хаос», - заявил Цуля.

Министр также сообщил, что списки соотечественников, желающих вернуться на родину, будут составляться организованно, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения страны в условиях роста числа зараженных коронавирусом.

Олег Цуля подчеркнул, что приоритетное право на возвращение домой будет отдаваться детям, студентам, а также людям с хроническими заболеваниями и попавшим в затруднительное положение.

Списки пассажиров будут переданы в Орган гражданской авиации, который утвердит недельный график авиасообщения. Ведомство на транспарентных основаниях отберет операторов, которые будут осуществлять полеты, а граждан проинформируют о деталях перелета.

За последние две недели чартерными рейсами в Молдову вернулись свыше 4 тысяч человек.


Опубликовано: 13:25 01/04/2020

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