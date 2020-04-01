С 1 апреля 2020 года пенсии индексируются на 4,83%. Согласно данным Национальной кассы социального страхования размер минимальной пенсии по возрасту составит 1131,46 леев. В то же время увеличивается и пенсия по инвалидности. Начиная с 1 апреля будет произведен пересчет и размера социальных пособий.



Напомним, по инициативе президента Игоря Додона пенсии будут индексироваться дважды – 1 апреля и 1 октября.