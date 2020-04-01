Женщина с ребенком, которые были госпитализированы в детскую больницу имени Эмилиана Коцага с подтвержденным коронавирусом, вылечились от опасной инфекции и будут выписаны в ближайшее время. Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.



По словам министра, повторный тест на коронавирус показал отрицательный результат. В случае, если наличие вируса не подтвердит и окончательный анализ на COVID-19, пациенты смогут отправиться домой.



Напомним, 22 человека в Молдове полностью излечились от опасного коронавируса нового типа.