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Новые случаи излечения от COVID-19. Женщина с ребенком будут выписаны из больницы


Женщина с ребенком, которые были госпитализированы в детскую больницу имени Эмилиана Коцага с подтвержденным коронавирусом, вылечились от опасной инфекции и будут выписаны в ближайшее время. Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

По словам министра, повторный тест на коронавирус показал отрицательный результат. В случае, если наличие вируса не подтвердит и окончательный анализ на COVID-19, пациенты смогут отправиться домой.

Напомним, 22 человека в Молдове полностью излечились от опасного коронавируса нового типа.


Опубликовано: 11:50 01/04/2020

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