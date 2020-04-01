Новые случаи излечения от COVID-19. Женщина с ребенком будут выписаны из больницы
Женщина с ребенком, которые были госпитализированы в детскую больницу имени Эмилиана Коцага с подтвержденным коронавирусом, вылечились от опасной инфекции и будут выписаны в ближайшее время. Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.
По словам министра, повторный тест на коронавирус показал отрицательный результат. В случае, если наличие вируса не подтвердит и окончательный анализ на COVID-19, пациенты смогут отправиться домой.
Напомним, 22 человека в Молдове полностью излечились от опасного коронавируса нового типа.
По словам министра, повторный тест на коронавирус показал отрицательный результат. В случае, если наличие вируса не подтвердит и окончательный анализ на COVID-19, пациенты смогут отправиться домой.
Напомним, 22 человека в Молдове полностью излечились от опасного коронавируса нового типа.
Опубликовано: 11:50 01/04/2020
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