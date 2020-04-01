Граждане Молдовы, которые прибывают в страну, должны приобрести медицинский полис. Такое распоряжение издала Комиссия по чрезвычайным ситуациям.



Медицинский полис обязаны купить также иностранные граждане, у которых есть вид на жительство в Молдове. Это положение касается и лиц, которые прибывают в Молдову авиарейсами.



"С 1 апреля 2020 года, на период действия чрезвычайного положения, граждане Молдовы и иностранцы, у которых есть вид на жительство, намеревающиеся пересечь государственную границу на въезд и не обладающие статусом застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования будут оплачивать фиксированную стоимость страхового взноса", - указывается в распоряжении Комиссии по чрезвычайным ситуациям.



Также, лица, прибывающие в Молдову наземным путем будут заполнять и подписывать декларацию об обязательстве оплаты в течении 72 часов медполиса.