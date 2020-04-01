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Граждане Молдовы, прибывающие в страну, обязаны приобрести медполис


Граждане Молдовы, которые прибывают в страну, должны приобрести медицинский полис. Такое распоряжение издала Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Медицинский полис обязаны купить также иностранные граждане, у которых есть вид на жительство в Молдове. Это положение касается и лиц, которые прибывают в Молдову авиарейсами.

"С 1 апреля 2020 года, на период действия чрезвычайного положения, граждане Молдовы и иностранцы, у которых есть вид на жительство, намеревающиеся пересечь государственную границу на въезд и не обладающие статусом застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования будут оплачивать фиксированную стоимость страхового взноса", - указывается в распоряжении Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Также, лица, прибывающие в Молдову наземным путем будут заполнять и подписывать декларацию об обязательстве оплаты в течении 72 часов медполиса.


Опубликовано: 11:44 01/04/2020

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