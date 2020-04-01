Лабораторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат у всех министров, прошедших процедуру. Об этом вчера заявил премьер-министр Ион Кику во время передачи Moldova în Direct на общественном телеканале Moldova 1.



По словам премьера, провести тесты пришлось после участия министров в заседаниях Единого командного центра в штаб-квартире Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (IGSU). На прошлой неделе стало известно, что один из врачей инспектората болен коронавирусом. Кику отметил, что министры с ним напрямую не контактировали, но на всякий случай сдали анализы. Схожие меры предпримут и пот отношению к другим представителя исполнительной власти.



Глава правительства рассказал, что тесты не проводились в Национальном агентстве общественного здоровья (ANSP), потому что ни у одного из министров не было симптомов. Их анализы отправили в частные лаборатории.



Сегодня министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну также заявила, что члены кабмина самостоятельно оплатили свои тесты в частных клиниках. По её словам, две частные лаборатории в Молдове внедрили стандарты и необходимые протоколы, аналогичные ANSP, для проведения анализов на Covid-19, и их результаты проверок не могут быть поставлены под сомнение, пишет tv8.md.