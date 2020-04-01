Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
С 1 апреля 2020 года пенсии индексируются на 4,83%
 

Правительство Молдовы сдало тест на COVID-19


Лабораторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат у всех министров, прошедших процедуру. Об этом вчера заявил премьер-министр Ион Кику во время передачи Moldova în Direct на общественном телеканале Moldova 1.

По словам премьера, провести тесты пришлось после участия министров в заседаниях Единого командного центра в штаб-квартире Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (IGSU). На прошлой неделе стало известно, что один из врачей инспектората болен коронавирусом. Кику отметил, что министры с ним напрямую не контактировали, но на всякий случай сдали анализы. Схожие меры предпримут и пот отношению к другим представителя исполнительной власти.

Глава правительства рассказал, что тесты не проводились в Национальном агентстве общественного здоровья (ANSP), потому что ни у одного из министров не было симптомов. Их анализы отправили в частные лаборатории.

Сегодня министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну также заявила, что члены кабмина самостоятельно оплатили свои тесты в частных клиниках. По её словам, две частные лаборатории в Молдове внедрили стандарты и необходимые протоколы, аналогичные ANSP, для проведения анализов на Covid-19, и их результаты проверок не могут быть поставлены под сомнение, пишет tv8.md.


Опубликовано: 09:55 01/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Минздрав призывает не сдавать анализы на COVID-19 в частных лабораториях
  • Минздрав призывает не спекулировать!
  • Минздрав: Тестов достаточно!
  • Думбрэвяну: В Молдову завезут экспресс-тесты для выявления коронавируса
  • COVID-19 в Молдове: ещё 6 новых случаев







    • Все новости

    С 1 апреля 2020 года пенсии индексируются на 4,83%
    Новые случаи излечения от COVID-19. Женщина с ребенком будут выписаны из больницы
    Граждане Молдовы, прибывающие в страну, обязаны приобрести медполис
    Правительство Молдовы сдало тест на COVID-19
    С 1 апреля российский газ для Молдовы стал дешевле
    Примария Кишинева открыла приют для бездомных
    В Штефан-Водэ и Сороках вводится карантин
    В Единцах скончался пациент с коронавирусом
    В Молдову доставили более 8 тысяч тестов на выявление COVID-19
    Предприниматели смогут продлить патент бесплатно
    Еще четыре пациента вылечились от коронавируса
    Минздрав: 55 новых случаев заражения коронавирусом
    Президент Игорь Додон: Цены на продукты питания не вырастут (ВИДЕО)
    В Италии почтили память погибших от коронавируса
    Сильный пожар в Леовском районе
    В Черногории введен комендантский час
    Примария Кишинева запустила кампанию «Вместе против COVID-19»
    В Молдове открываются новые лаборатории для выявления COVID-19
    Обращение соотечественника к диаспоре: Хотите медпомощь - покупайте полис!
    ЕС выделит Молдове помощь на борьбу с пандемией
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     