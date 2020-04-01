С сегодняшнего дня, 1 апреля 2020 года, Молдова будет импортировать российский природный газ по более дешевой цене – на 10-15 долларов меньше, чем до сих пор. Об этом заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.



"Имеющаяся формула предполагает снижения стоимости. Мы хотим еще большего снижения. Я говорил с председателем правления “Газпрома”-а Алексеем Миллером, с руководством предприятия “Moldovagaz”. По имеющемуся контракту мы импортируем по цене 176 долларов, и он предусматривает скидку в 10-15 долларов, но мы хотели бы большего снижения, хотя бы на 15-20%. Я хотел бы, чтобы и внутренний тариф был уменьшен", – заявил Игорь Додон.



Ежегодно Молдова потребляет 2,5-3 млрд. куб.м. природного газа. Контракт с "Газпромом" был подписан в 2007 году, когда правительство возглавляла Зинаида Гречаный.