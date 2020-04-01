На время режима чрезвычайного положения примария Кишинева открыла приют для бездомных людей. Открытие приюта входит в список мер, принятых для мониторинга и недопущения распространения вируса среди людей без определенного места жительства, сообщается на сайте примарии.



Таким образом, с 1 апреля по 15 мая лица без определенного места жительства смогут воспользоваться ночлегом в центре по размещению бездомных, который расположен на ул. Халтей, 2. Приют будет работать круглосуточно, семь дней в неделю. Соответствующее решение было подписано столичным градоначальником Ионом Чебаном.



«Мера была принята в целях предотвращения распространения коронавируса среди бездомных«, — заявили в городской администрации.



В примэрии уточнили, что центр по размещению бездомных обеспечен всем необходимым, а в зависимости от развития эпидемиологической ситуации работа приюта может быть продлена.