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Примария Кишинева открыла приют для бездомных


На время режима чрезвычайного положения примария Кишинева открыла приют для бездомных людей. Открытие приюта входит в список мер, принятых для мониторинга и недопущения распространения вируса среди людей без определенного места жительства, сообщается на сайте примарии.

Таким образом, с 1 апреля по 15 мая лица без определенного места жительства смогут воспользоваться ночлегом в центре по размещению бездомных, который расположен на ул. Халтей, 2. Приют будет работать круглосуточно, семь дней в неделю. Соответствующее решение было подписано столичным градоначальником Ионом Чебаном.

«Мера была принята в целях предотвращения распространения коронавируса среди бездомных«, — заявили в городской администрации.

В примэрии уточнили, что центр по размещению бездомных обеспечен всем необходимым, а в зависимости от развития эпидемиологической ситуации работа приюта может быть продлена.


Опубликовано: 09:44 01/04/2020

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