Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение ввести карантин в городах Штефан-Водэ и Сороках, а также в селе Карагасаны, расположенного в районе Штефан-Водэ. Решение было продиктовано тревожной статистикой зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в этих населённых пунктах.



Из 55 новых подтвержденных случаев 11 зарегистрированы в Штефан-Водэ, 9 - в селе Карагасани и 22 случая - в Сороках.