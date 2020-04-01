В Штефан-Водэ и Сороках вводится карантин
Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение ввести карантин в городах Штефан-Водэ и Сороках, а также в селе Карагасаны, расположенного в районе Штефан-Водэ. Решение было продиктовано тревожной статистикой зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в этих населённых пунктах.
Из 55 новых подтвержденных случаев 11 зарегистрированы в Штефан-Водэ, 9 - в селе Карагасани и 22 случая - в Сороках.
Из 55 новых подтвержденных случаев 11 зарегистрированы в Штефан-Водэ, 9 - в селе Карагасани и 22 случая - в Сороках.
Опубликовано: 09:40 01/04/2020
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