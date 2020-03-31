

В этот сложный для всего человечества момент, некоторые представители молдавской диаспоры не спешат возвращаться на родину, а стараются помочь чем могут нашему народу оттуда, где они сейчас проживают. «Вместе поможем Молдове» - вот слоган, продвигаемые тремя молодыми людьми, которые, несмотря на тысячи километров, отделяющих их от дома, дистанционно помогают нашей стране.



Юрий Гырля, Михаил Корня и Аркадий Скрипкарь – три молодых человека, которых карантин застал на территории России. Для того, чтобы чувствовать себя ближе к родине, ребята запустили проект «Дар для Молдовы»: они открыли банковский счет, на который может отправить деньги любой желающий. На эти средства приобретаются маски, дезинфектанты, а также другие товары первой необходимости, которые помогут нашим согражданам легче перенести этот непростой период.



ЮРИЙ ГЫРЛЯ:

«Находясь на карантине здесь, в Москве, и зная ситуацию в Молдове, мы мобилизировались. И мы обращаемся ко всем молдаванам, находящимся на территории России, присоединяйтесь к нашему проекту «Дар для Молдовы».



Собираемые средства будут передаваться в Молдову, где, впоследствии все закупленные средства личной гигиены будут перенаправляться в районы страны.



МИХАИЛ КОРНЯ:

«Изначально, мы окажем помощью в виде 3 тысяч масок. Да, это немного, но только с вашей помощью мы сможем помочь Молдове. Нам нужны перчатки, жидкие дезинфектанты. Только вместе мы сможем помочь Молдове».



АРКАДИЙ СКРИПКАРЬ:

«Присоединяйтесь к нашему проекту. Мы не должны забывать о нашей стране, о наших корнях. У каждого из нас есть родственники, родители, друзья, оставшиеся в Молдове, и мы за них переживаем. Открыт банковский счет, и вы можете поддержать наш проект. Мы оставляем свои номера телефонов, позвонив по которым, мы скажем вам, что можно сделать и как работает наш проект».



Пожертвовать средства можно на банковские счета, которые вы сейчас видите на экране.

За судьбой собранных средств проектом «Дар для Молдовы», можно будет следить онлайн, на страницах в социальных сетях его основателей.