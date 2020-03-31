

«Молдаване, возвращайтесь домой, потому что у нас – прекрасная страна!» - так, еще совсем недавно звучал основной призыв и властей, и деятелей искусства и всего остального населения. Однако, никто не прислушивался к этому призыву, и домой, на Родину, не торопился. Это не наши слова, это – данные статистики. В последние дни, ситуация кардинально поменялась: наши сограждане, работавшие в самых дальних уголках планеты, осаждают аэропорты, чтобы попытаться вернуться домой. И все это происходит на фоне пандемии. Молдова, как и большинство стран мира, в полной изоляции, в режиме карантина.



Приближаются пасхальные праздники, а с ними значительно возрастет и поток наших сограждан, пытающихся вернуться на родную землю. Все это происходит вопреки призыву Всемирной организации здравоохранения, эксперты которой настоятельно рекомендуют всем жителям планеты оставаться дома, чтобы не допустить распространения коронавируса. Некоторые наши сограждане, последовавшие рекомендациям ВОЗ, обращаются к представителям диаспоры с настоятельным призывом – оставаться там, где они сейчас проживают!



МАРИНА ШЕВЧУК:

«Я хотела бы обратиться к соотечественникам: если у вас есть возможность оставаться в Португалии, оставайтесь в Португалии! Не подвергайте опасности ни себя, ни своих родных и близких, потому что вы можете быть носителем вируса, даже не зная об этом».



ДМИТРИЙ КЕРСАК:

«В городе все спокойно, чего не скажешь об интернете. Все пишут только о коронавирусе, практически. Прочитал, что 7 тысяч наших граждан подали заявки в дипмиссии, с просьбой вернуть их на родину. Знаете, те, кто хотел, и кому, действительно, надо было, они все уже дома. Я не берусь никого судить, обстоятельства всякие бывают, но что-то мне подсказывает, что это те, кому карантин здесь уже поднадоел, и они захотели домой. Либо же те, кто планировал попасть домой на Пасху, а границы все теперь закрыты. Ребят, раз уж так получилось, поберегите себя и своих родных! Никто ни от чего не застрахован! Приедете вы домой, все равно попадете в карантин, и также придется сидеть дома. Давайте, будем все-таки заботиться друг о друге!».



Наш соотечественник Олег сейчас проживает в самом пораженном коронавирусом регионе Италии – Ломбардии, и несмотря на ужас, который его сейчас окружает, он не намерен возвращаться в Молдову. На родине у Олега остались родители, и, понимая груз ответственности перед ними, а также перед другими родственниками, знакомыми и всеми гражданами страны, мужчина принял решение – остаться в Италии.



ОЛЕГ ВЫЛКУ:

«Я – часть диаспоры, и все молдаване, работающие и проживающие за границей – тоже диаспора. И от диаспоры – диаспоре я хочу обратиться: я знаю, что приближаются пасхальные праздники, знаю, что многие из вас хотят вернуться домой, хотят увидеть родственников. Но, очень прошу, давайте не делать этого сейчас. Давайте подумаем о наших людях, о мамах, о бабушках, о детях, о сестрах, потому что своим возвращением мы можем сделать им только хуже. Я призываю вас остаться там, где вы находитесь до завершения пандемии, до тех пор, пока ситуация не успокоится, и тогда можно будет вернуться в страну, встретиться с близкими. Но до тех пор – оставайтесь там, где вы сейчас!».



Ранее, лидеры многих государств мира призвали диаспору временно не возвращаться домой, для того, чтобы не усугублять пандемию. Напомним, что в Молдове введен режим чрезвычайного положения до 15 мая.