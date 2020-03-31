

В Молдову доставили более 8 000 тест-наборов для выявления коронавируса нового типа. Об этом в рамках брифинга сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, уточнив, что соответствующие тесты были приобретены на средства Глобального фонда. Напомним, что Молдова купила у Китая еще 100 тысяч тестов на обнаружение коронавируса, они поступят в страну в ближайшее время.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Одна партия тестов, а именно 5 760 уже была доставлена в Молдову. Вторую партию, объемом в 2 400 тестов также успели доставить. Они были приобретены за счёт средств Глобального фонда. В этой связи, хочу поблагодарить наших партнеров за оказываемую нам поддержку!»