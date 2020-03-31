

Предприниматели, которые соблюдали меры введенного руководством страны чрезвычайного положения, и не работали во время кризиса, смогут продлить свой патент бесплатно. Об этом заявил глава государства Игорь Додон, напомнив, что в связи с закрытием всех рынков, многие патентообладатели остались без работы.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Известно, деятельность патентообладателей была напрямую связана с рынками. И вместе с временным закрытием рынков, была приостановлена и их деятельность, а это 8 тысяч человек, которые не могут пока работать. Было принято решение, что на период действия режима ЧП, они не будут платить плату за патент, и что срок действия патентов будет продлен».