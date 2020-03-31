

Продовольственный кризис Молдове не грозит. Кроме того, цены на продукты питания не будут повышены. Об этом заявил глава государства Игорь Додон, по окончании заседания Единого центра по управлению чрезвычайной ситуацией, уточнив, что перед этим провел встречу с представителями крупнейших сетевых магазинов, где и были достигнуты соответствующие договоренности.



ИГОРЬ ДОДОН:

«Хочу сообщить населению, что сегодня я провел беседу с руководством самых крупных торговых сетей Молдовы, как с местными, так и с иностранными инвесторами. Мы обсудили 3 важных вопроса: первый - обеспечение продовольственной безопасности, и хочу вас заверить, что у нас нет проблем с запасами продуктов питания и товаров первой необходимости».



Игорь Додон подчеркнул, что в ходе проведенной беседы, представители торговых сетей заверили его в том, что располагают достаточным объемом продуктов питания на складах, чтобы обеспечить население необходимыми товарами, а также о своей готовности не повышать цены. При этом, глава государства уточнил, что в рамках встречи, затребовал у руководителей сетей информацию о ценах на продукты питания и товары первой необходимости за последние полгода, для того, чтобы иметь возможность сравнить – если цены вопреки обещаниям будут повышены - обосновано это было или нет.



ИГОРЬ ДОДОН:

«Мы получили детальную информацию о ценах, и сейчас будем отмечать – где был спекулятивный рост. Но хочу сказать, что у нас сложилось хорошее сотрудничество, и хочу поблагодарить тех, кто управляет этими сетями магазинов, потому что они делают все возможное и невозможное, чтобы этого роста цен не допустить».