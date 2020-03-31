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Еще четыре пациента вылечились от коронавируса
 

Новые случаи заражения, новые жертвы и новые выздоровевшие


В течение сегодняшнего дня, в Молдове выявлено еще 55 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, на 31 марта, всего в Молдове 353 зафиксированных случаев заражения COVID-19. Об этом заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну, уточнив, что есть и хорошие новости – еще 4 пациента во вторник были выписаны, и таким образом, общее количество выздоровевших составляет 22 человека.

К сожалению, есть и печальные новости. Министр здравоохранения подтвердила летальный исход от последствий коронавируса у пациентки, лечившейся в Приднестровье. Кроме того, Думбрэвяну сообщила о еще одной жертве - 57-летнем мужчине.

ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
«Речь идет о мужчине, который скончался утром. У него ранее были взяты пробы на наличие вируса, потому что были соответствующие подозрения. Мужчина утаил информацию о том, что ранее находился в контакте с другими зараженными. В результате, этот мужчина успел войти в контакт с большим количеством людей, в том числе, и со многими медработниками».

Министр сообщила, что скончавшийся мужчина обратился к врачам единецкой больницы, а позже, потерял сознание, и медики приняли решение, что транспортировка больного в Кишинев может быть для него слишком опасной. Сейчас власти Единец, совместно с Минздравом, изучают круг лиц, которые общались с умершим в последние дни, для того, чтобы принять необходимые меры безопасности. Глава государства, который также вышел к прессе по итогам заседания Единого командного центра по антикризисному управлению, вызванного коронавирусом COVID-19, подчеркнул, что из 55 новых подтвержденных во вторник случаев, 7 – «завезенные», при этом, 6 из них – из Великобритании. Игорь Додон отметил, что 4 из 6 человек, с подтвержденным диагнозом, прибыли из Великобритании чартерным рейсом.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ:
«Мы очень надеемся на понимание со стороны наших сограждан, находящихся за пределами страны. Мы должны обеспечить безопасность и здоровье граждан РМ. Поэтому, количество чартерных рейсов будет осуществляться исключительно посредствам процедуры, установленной МИДЕИ. Процедура будет установлена сегодня, и она напрямую связана с целью соблюдения безопасности и здоровья населения страны».

Подводя итог, глава государства призвал сограждан проявить понимание в отношении мер, введенных правительством, которое предпринимает все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей. Президент предостерег диаспору от мошенников, предлагающих помочь вернуться в Молдову, подчеркнув, что они преследуют единственную цель – заработать деньги на нуждах людей.



Опубликовано: 20:00 31/03/2020




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