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Еще четыре пациента вылечились от коронавируса
 

В Единцах скончался пациент с коронавирусом


В Единецкой районной больнице скончался пациент, госпитализированный с подозрением на коронавирус. Положительный результат теста на COVID-19 подтвердился уже после его смерти. Об этом на брифинге по итогам заседания Единого центра командования при ГИЧС заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

Также сообщается, что мужчину не могли транспортировать в столицу, так как в момент забора анализов пациент потерял сознание и было принято решение поместить его в отдельную изолированную палату – до получения результатов теста.

Специалисты определяют круг лиц, с которыми он вступал в контакт в последнее время.


Опубликовано: 19:03 31/03/2020

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