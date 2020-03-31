В Единецкой районной больнице скончался пациент, госпитализированный с подозрением на коронавирус. Положительный результат теста на COVID-19 подтвердился уже после его смерти. Об этом на брифинге по итогам заседания Единого центра командования при ГИЧС заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.



Также сообщается, что мужчину не могли транспортировать в столицу, так как в момент забора анализов пациент потерял сознание и было принято решение поместить его в отдельную изолированную палату – до получения результатов теста.



Специалисты определяют круг лиц, с которыми он вступал в контакт в последнее время.