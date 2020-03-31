В Молдову доставили более 8 тысяч тестов на обнаружение коронавируса. Об этом в рамках брифинга сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.



"Речь идет о двух партиях: в одной партии 5 760 тестов, а во второй – 2 400 тестов. Они были приобретены за счёт средств глобального фонда", - отметила Думбрэвяну.



Напомним, что Молдова закупила у Китая еще 100 тысяч тестов на обнаружение коронавируса. Они поступят в страну в ближайшее время.