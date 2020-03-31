Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Еще четыре пациента вылечились от коронавируса
 

В Молдову доставили более 8 тысяч тестов на выявление COVID-19


В Молдову доставили более 8 тысяч тестов на обнаружение коронавируса. Об этом в рамках брифинга сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

"Речь идет о двух партиях: в одной партии 5 760 тестов, а во второй – 2 400 тестов. Они были приобретены за счёт средств глобального фонда", - отметила Думбрэвяну.

Напомним, что Молдова закупила у Китая еще 100 тысяч тестов на обнаружение коронавируса. Они поступят в страну в ближайшее время.


Опубликовано: 18:31 31/03/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • В Молдову доставят 100 тысяч тестов на COVID-19
  • Новая партия тестов доставлена в Молдову!
  • Думбрэвяну: В Молдову завезут экспресс-тесты для выявления коронавируса
  • Минздрав: Тестов достаточно!
  • Первые случаи выздоровления от коронавируса! После окончательных тестов пац ...







    • Все новости

    В Единцах скончался пациент с коронавирусом
    В Молдову доставили более 8 тысяч тестов на выявление COVID-19
    Предприниматели смогут продлить патент бесплатно
    Еще четыре пациента вылечились от коронавируса
    Минздрав: 55 новых случаев заражения коронавирусом
    Президент Игорь Додон: Цены на продукты питания не вырастут (ВИДЕО)
    В Италии почтили память погибших от коронавируса
    Сильный пожар в Леовском районе
    В Черногории введен комендантский час
    Примария Кишинева запустила кампанию «Вместе против COVID-19»
    В Молдове открываются новые лаборатории для выявления COVID-19
    Обращение соотечественника к диаспоре: Хотите медпомощь - покупайте полис!
    ЕС выделит Молдове помощь на борьбу с пандемией
    Примария Кишинева поможет обустроить центр распределения пациентов с COVID-19
    Кишиневские студенты изготовили защитную экипировку для врачей
    Серьезное ДТП в Кагуле
    Центральный рынок будет закрыт до 15 мая
    Зачисление детей в первый класс приостановлено
    Минздрав: 18 человек полностью вылечились от коронавируса
    Двое детей вылечены от COVID-19 и выписаны из больницы
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     