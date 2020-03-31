В Молдову доставили более 8 тысяч тестов на выявление COVID-19
В Молдову доставили более 8 тысяч тестов на обнаружение коронавируса. Об этом в рамках брифинга сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
"Речь идет о двух партиях: в одной партии 5 760 тестов, а во второй – 2 400 тестов. Они были приобретены за счёт средств глобального фонда", - отметила Думбрэвяну.
Напомним, что Молдова закупила у Китая еще 100 тысяч тестов на обнаружение коронавируса. Они поступят в страну в ближайшее время.
"Речь идет о двух партиях: в одной партии 5 760 тестов, а во второй – 2 400 тестов. Они были приобретены за счёт средств глобального фонда", - отметила Думбрэвяну.
Напомним, что Молдова закупила у Китая еще 100 тысяч тестов на обнаружение коронавируса. Они поступят в страну в ближайшее время.
Опубликовано: 18:31 31/03/2020
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