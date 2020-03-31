Предприниматели смогут продлить патент бесплатно
Предприниматели, которые не работали во время кризиса, смогут продлить свой патент бесплатно. Об этом заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.
"Владельцы патента не могут сейчас работать. Было принято решение о том, что они не будут оплачивать патент в период приостановки деятельности. Период его действия будет продлен", - объяснил Игорь Додон.
Решение затрагивает 8 тысяч человек, которые работают на основании предпринимательского патента.
"Владельцы патента не могут сейчас работать. Было принято решение о том, что они не будут оплачивать патент в период приостановки деятельности. Период его действия будет продлен", - объяснил Игорь Додон.
Решение затрагивает 8 тысяч человек, которые работают на основании предпринимательского патента.
Опубликовано: 18:27 31/03/2020
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