Предприниматели, которые не работали во время кризиса, смогут продлить свой патент бесплатно. Об этом заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.



"Владельцы патента не могут сейчас работать. Было принято решение о том, что они не будут оплачивать патент в период приостановки деятельности. Период его действия будет продлен", - объяснил Игорь Додон.



Решение затрагивает 8 тысяч человек, которые работают на основании предпринимательского патента.