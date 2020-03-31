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Еще четыре пациента вылечились от коронавируса
 

Еще четыре пациента вылечились от коронавируса


Еще четыре человека, у которых был диагностирован коронавирус, полностью выздоровели. Об этом свидетельствуют результаты повторных тестов на COVID-19. Все они были выписаны из больницы. Об этом заявила министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Глава минздрава отметила, что всего в Молдове выздоровели 22 человека. Думбрэвяну поблагодарила врачей, которые находятся на "передовой" в борьбе с опасным вирусом, и делают все возможное для спасения жизней.


Опубликовано: 18:23 31/03/2020

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