Еще четыре человека, у которых был диагностирован коронавирус, полностью выздоровели. Об этом свидетельствуют результаты повторных тестов на COVID-19. Все они были выписаны из больницы. Об этом заявила министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.



Глава минздрава отметила, что всего в Молдове выздоровели 22 человека. Думбрэвяну поблагодарила врачей, которые находятся на "передовой" в борьбе с опасным вирусом, и делают все возможное для спасения жизней.