Президент Игорь Додон: Цены на продукты питания не вырастут (ВИДЕО)
Цены на продукты питания не вырастут. Об этом заявил президент Республики молдвоа Игорь Додон после встречи с представителями крупнейших сетевых магазинов.
В ходе дискуссии обсуждались три главных вопроса: обеспечение магазинов продуктами питания, цены на продовольственные товары, а также и внедрение мер безопасности в связи с эпидемией коронавируса.
Представители делового сообщества заверили, что располагают достаточным объемом продуктов питания на складах, чтобы обеспечить ими население, а также о своей готовности не повышать цены.
В тоже время было отмечено, что в магазинах применяются профилактические меры, а клиентов призывают соблюдать социальную дистанцию.
Опубликовано: 17:52 31/03/2020
Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
Читайте также по этой теме: