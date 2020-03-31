

Цены на продукты питания не вырастут. Об этом заявил президент Республики молдвоа Игорь Додон после встречи с представителями крупнейших сетевых магазинов.



В ходе дискуссии обсуждались три главных вопроса: обеспечение магазинов продуктами питания, цены на продовольственные товары, а также и внедрение мер безопасности в связи с эпидемией коронавируса.



Представители делового сообщества заверили, что располагают достаточным объемом продуктов питания на складах, чтобы обеспечить ими население, а также о своей готовности не повышать цены.



В тоже время было отмечено, что в магазинах применяются профилактические меры, а клиентов призывают соблюдать социальную дистанцию.



