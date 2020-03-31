Во вторник по всей Италии приспустили национальные флаги — в знак памяти жертв коронавируса и уважения к врачам, борющимся с пандемией. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".



В полдень по местному времени также прошла минута молчания: в президентском дворце, парламенте, мэриях городов, во всех еще открытых госучреждениях и в прямом эфире телеканалов.



С такой инициативой выступили мэры городов провинции Бергамо, но идею подхватили по всей стране. В Италии зафиксировано более 101 тысячи случаев заражения коронавирусом. 11,5 тысяч человек скончались.