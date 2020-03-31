В селе Томай Леовского района произошел сильный пожар. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, загорелась пристройка в одном из частных хозяйств. Пламя перекинулось на стог сена поблизости.



В результате возгорания в пристройке заживо сгорели 35 овец.



К счастью, обошлось без человеческих жертв.



Обстоятельства трагедии выясняются.