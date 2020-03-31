Сильный пожар в Леовском районе
В селе Томай Леовского района произошел сильный пожар. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, загорелась пристройка в одном из частных хозяйств. Пламя перекинулось на стог сена поблизости.
В результате возгорания в пристройке заживо сгорели 35 овец.
К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Обстоятельства трагедии выясняются.
В результате возгорания в пристройке заживо сгорели 35 овец.
К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Опубликовано: 15:50 31/03/2020
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