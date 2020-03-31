Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Еще четыре пациента вылечились от коронавируса
 

Сильный пожар в Леовском районе


В селе Томай Леовского района произошел сильный пожар. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, загорелась пристройка в одном из частных хозяйств. Пламя перекинулось на стог сена поблизости.

В результате возгорания в пристройке заживо сгорели 35 овец.

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Обстоятельства трагедии выясняются.


Опубликовано: 15:50 31/03/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Пожар в жилом доме на Албишоаре. Обошлось без жертв
  • Пожар на скотоводческой ферме в Оргеевском районе
  • Серьезный пожар в частном доме на Рышкановке (ВИДЕО)
  • В одной из квартир в Дубоссарах произошел сильный пожар
  • В одном из ресторанов столицы произошел сильный пожар (ВИДЕО)







    • Все новости

    В Единцах скончался пациент с коронавирусом
    В Молдову доставили более 8 тысяч тестов на выявление COVID-19
    Предприниматели смогут продлить патент бесплатно
    Еще четыре пациента вылечились от коронавируса
    Минздрав: 55 новых случаев заражения коронавирусом
    Президент Игорь Додон: Цены на продукты питания не вырастут (ВИДЕО)
    В Италии почтили память погибших от коронавируса
    Сильный пожар в Леовском районе
    В Черногории введен комендантский час
    Примария Кишинева запустила кампанию «Вместе против COVID-19»
    В Молдове открываются новые лаборатории для выявления COVID-19
    Обращение соотечественника к диаспоре: Хотите медпомощь - покупайте полис!
    ЕС выделит Молдове помощь на борьбу с пандемией
    Примария Кишинева поможет обустроить центр распределения пациентов с COVID-19
    Кишиневские студенты изготовили защитную экипировку для врачей
    Серьезное ДТП в Кагуле
    Центральный рынок будет закрыт до 15 мая
    Зачисление детей в первый класс приостановлено
    Минздрав: 18 человек полностью вылечились от коронавируса
    Двое детей вылечены от COVID-19 и выписаны из больницы
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     