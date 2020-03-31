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Первый случай смерти от коронавируса в Приднестровье


Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Приднестровском регионе. Сообщается, что 55-летняя жительница Тирасполя была госпитализирована в слободзейскую ЦРБ с двусторонней пневмонией.

Женщина в тяжелом состоянии лежала в отделении пульмонологии, в одном боксе вместе с мужчиной, у которого подтвердили COVID-19. Когда стало известно, что у него коронавирус, женщину перевели в слободзейскую ЦРБ. Через час она скончалась. Уже после ее смерти стали известны результаты тестов на выявление COVID-19, который оказался положительным.

По словам врачей, двусторонняя пневмония стала осложнением от COVID-19. Кроме того, у тираспольчанки были хронические заболевания – сахарный диабет и сердечные патологии, сообщают СМИ приднестровского региона.


Опубликовано: 12:52 31/03/2020

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