Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Приднестровском регионе. Сообщается, что 55-летняя жительница Тирасполя была госпитализирована в слободзейскую ЦРБ с двусторонней пневмонией.



Женщина в тяжелом состоянии лежала в отделении пульмонологии, в одном боксе вместе с мужчиной, у которого подтвердили COVID-19. Когда стало известно, что у него коронавирус, женщину перевели в слободзейскую ЦРБ. Через час она скончалась. Уже после ее смерти стали известны результаты тестов на выявление COVID-19, который оказался положительным.



По словам врачей, двусторонняя пневмония стала осложнением от COVID-19. Кроме того, у тираспольчанки были хронические заболевания – сахарный диабет и сердечные патологии, сообщают СМИ приднестровского региона.