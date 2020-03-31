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ЕС выделит Молдове помощь на борьбу с пандемией
 

ЕС выделит Молдове помощь на борьбу с пандемией


Европейский Союз предоставит 140 млн евро странам Восточного партнерства, включая и Республику Молдова. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику.

"Я получил письмо, подписанное европейским комиссаром по политике добрососедства и расширения Оливером Вархейи, в котором нас проинформировали о поддержке со стороны Европейской комиссии. Помощь, предоставленная Молдове, является составной частью более обширного пакета, предназначенного для восточных соседей, на общую стоимость в 140 млн. евро. В этом контексте ЕС при содействии Всемирной организации здравоохранения поддерживает систему здравоохранения Молдовы. Эти средства будут направлены, в том числе, и для закупок необходимого оборудования для борьбы с коронавирусом и защиты населения, - указано в сообщении премьера.


Опубликовано: 12:08 31/03/2020

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