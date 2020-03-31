Европейский Союз предоставит 140 млн евро странам Восточного партнерства, включая и Республику Молдова. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику.



"Я получил письмо, подписанное европейским комиссаром по политике добрососедства и расширения Оливером Вархейи, в котором нас проинформировали о поддержке со стороны Европейской комиссии. Помощь, предоставленная Молдове, является составной частью более обширного пакета, предназначенного для восточных соседей, на общую стоимость в 140 млн. евро. В этом контексте ЕС при содействии Всемирной организации здравоохранения поддерживает систему здравоохранения Молдовы. Эти средства будут направлены, в том числе, и для закупок необходимого оборудования для борьбы с коронавирусом и защиты населения, - указано в сообщении премьера.