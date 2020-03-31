Примария Кишинева окажет помощь в обустройстве центра распределения пациентов с COVID-19. Об этом заявили генеральный примар Ион Чебан и претор сектора Буюканы Вадим Брынзанюк.



По словам Иона Чебана, примария будет всячески помогать в обустройстве павильона, где можно будет помочь многим людям.



"Примария Кишинева окажет всю необходимую помощь в обустройстве павильонов, чтобы можно было предоставить медицинские услуги как можно большему количеству граждан",- отметил примар.



По его словам, необходимо объединить все усилия с целью борьбы с COVID-19.