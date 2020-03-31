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Примария Кишинева поможет обустроить центр распределения пациентов с COVID-19


Примария Кишинева окажет помощь в обустройстве центра распределения пациентов с COVID-19. Об этом заявили генеральный примар Ион Чебан и претор сектора Буюканы Вадим Брынзанюк.

По словам Иона Чебана, примария будет всячески помогать в обустройстве павильона, где можно будет помочь многим людям.

"Примария Кишинева окажет всю необходимую помощь в обустройстве павильонов, чтобы можно было предоставить медицинские услуги как можно большему количеству граждан",- отметил примар.

По его словам, необходимо объединить все усилия с целью борьбы с COVID-19.


Опубликовано: 11:46 31/03/2020

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