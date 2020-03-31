

Группа студентов Медицинского и Технического университетов изготовили 2 тысячи защитных экранов для врачей, которые борются с коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.



"Министерство предоставило им помещение, соблюдая абсолютно все меры безопасности, и они производят экраны для медицинского персонала. Вчера уже были распределены 2000 штук среди лечебных учреждений – как стратегических, так и районных. Производительность огромная, будут изготовлены несколько тысяч таких экранов. Это хороший пример для каждого из нас", – заявила Виорика Думбрэвяну.