Серьезная авария произошла минувшей ночью в Кагуле. Сообщается, что на одном из перекрестков столкнулись трактор и мотоцикл.



В результате удара мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу



Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.