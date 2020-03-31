Серьезное ДТП в Кагуле
Серьезная авария произошла минувшей ночью в Кагуле. Сообщается, что на одном из перекрестков столкнулись трактор и мотоцикл.
В результате удара мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.
В результате удара мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.
Опубликовано: 10:34 31/03/2020
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