Центральный рынок будет закрыт до 15 мая
Центральный рынок Кишинева будет закрыт до конца действия режима чрезвычайного положения. Соответствующее распоряжение подписал генеральный примар Кишинева Ион Чебан.
Напомним, режим ЧС в Молдове продлится до 15 мая. Ранее столичный градоначальник подписал указ о закрытии Центрального рынка до 1 апреля.
Данные меры приняты для борьбы с распространением опасного коронавируса в нашей стране.
Напомним, режим ЧС в Молдове продлится до 15 мая. Ранее столичный градоначальник подписал указ о закрытии Центрального рынка до 1 апреля.
Данные меры приняты для борьбы с распространением опасного коронавируса в нашей стране.
Опубликовано: 10:30 31/03/2020
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