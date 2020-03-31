Центральный рынок Кишинева будет закрыт до конца действия режима чрезвычайного положения. Соответствующее распоряжение подписал генеральный примар Кишинева Ион Чебан.



Напомним, режим ЧС в Молдове продлится до 15 мая. Ранее столичный градоначальник подписал указ о закрытии Центрального рынка до 1 апреля.



Данные меры приняты для борьбы с распространением опасного коронавируса в нашей стране.