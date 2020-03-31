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Зачисление детей в первый класс приостановлено


Зачисление детей в первый класс приостановлена в связи с режимом чрезвычайного положения, введенного в стране до 15 мая из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает министерство просвещения, культуры и исследований.

«Министерство просвещения, культуры и исследований информирует образовательное сообщество о временной приостановке процесса зачисления детей в первый класс на 2020-2021 учебный год в связи с чрезвычайной ситуацией, введенной на территории Республики Молдова с 17 марта по 15 мая 2020 года», - говорится в сообщении минпросвета.

О возобновлении записи детей в школы будет сообщено позже.


Опубликовано: 10:06 31/03/2020

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