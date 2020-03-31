Зачисление детей в первый класс приостановлена в связи с режимом чрезвычайного положения, введенного в стране до 15 мая из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает министерство просвещения, культуры и исследований.



«Министерство просвещения, культуры и исследований информирует образовательное сообщество о временной приостановке процесса зачисления детей в первый класс на 2020-2021 учебный год в связи с чрезвычайной ситуацией, введенной на территории Республики Молдова с 17 марта по 15 мая 2020 года», - говорится в сообщении минпросвета.



О возобновлении записи детей в школы будет сообщено позже.