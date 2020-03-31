По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, 18 человек с диагностированным ранее коронавирусом, полностью вылечились от опасной инфекции. Об этом заявила глава ведомства Виорика Думбрэвяну.



Между тем, 43 человека по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.



Число заболевших COVID-19 в Молдове составляет 298 человек.