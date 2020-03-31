Минздрав: 18 человек полностью вылечились от коронавируса
По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, 18 человек с диагностированным ранее коронавирусом, полностью вылечились от опасной инфекции. Об этом заявила глава ведомства Виорика Думбрэвяну.
Между тем, 43 человека по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.
Число заболевших COVID-19 в Молдове составляет 298 человек.
Между тем, 43 человека по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.
Число заболевших COVID-19 в Молдове составляет 298 человек.
Опубликовано: 09:56 31/03/2020
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