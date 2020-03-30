

После того, как сегодня глава государства озвучил ряд мер экономического характера, направленные на поддержание предприятий среднего и малого бизнеса, а также работников реального сектора экономики, реакции экспертов не заставила себя ждать. Большинство специалистов уверены – эти меры благоприятно скажутся и на обычных работниках, и на бизнесменах, а также спасут страну от социального взрыва.



Игорь Волницкий выразил уверенность в том, что принятые руководством страны меры просто необходимы в нынешних условиях, потому что затрагивают как социальный, так и экономический аспекты жизни страны и населения.



ИГОРЬ ВОЛНИЦКИЙ:

«Меры, озвученные сегодня Игорем Додоном очень важны, потому что они затрагивают как социальные, так и экономические аспекты. Мы уже сейчас должны думать о том, что будет, когда закончится пандемия, и тогда нам придется справляться с множеством вызовов социально-экономического порядка. Нынешние власти уже сейчас пытаются строить планы на ближайшее будущее».



В свою очередь, Корнелиу Чуря заявил, что меры, озвученные президентом, очень ожидаемы обществом, и в первую очередь, затрагивают тех, кто стоит на передовой борьбы с коронавирусом.



КОРНЕЛИУ ЧУРЯ:

«Действия, предпринятые правительством на основании сегодняшних заявлений, я думаю, очень ожидаемы населениям. Они затрагивают главные группы, которые были затронуты пандемией: то есть, люди, стоящие на передовой или представители экономического сектора, которых напрямую коснулась эта пандемия и ее последствия, потому что им надо платить зарплаты, налоги, а их экономическая деятельность при этом, по разным причинам, временно приостановлена. Все эти 5 мер, озвученные президентом, направлены на улучшение жизни населения, и что очень важно, в них отмечены и представители молдавской диаспоры».



Николай Паскару также высоко оценил утвержденные президентом меры, и выразил возмущение заявлениями некоторых политиков, которые, вместо того, чтобы предлагать дельные идеи и пытаться быть полезными стране и народу в этот непростой период, наоборот, пытаются сеять панику.



НИКОЛАЙ ПАСКАРУ:

«Мы видим, что в каждой стране власти идут вперед. В Молдове, мы видим, что руководство страны хорошо справляется со своим долгом, и находится на передовой. А те, кто выступает с критикой и те, кто призывают к ненависти и панике, должны быть наказаны, потому что это ненормально, когда большая часть политиков, вместо того, чтобы успокаивать население или призывать к солидарности, вместо того, чтобы спасти общество, они занимаются политикой. К сожалению, у нас так происходит, но общество все видит и все понимает, и такие политики будут наказаны».



Напомним, в понедельник, глава государства озвучил ряд мер, которые направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, а также работников частного сектора. Все эти меры должны вступить в силу с 1 апреля текущего года.